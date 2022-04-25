В Калмыкии выявили два очага бруцеллёза
Яшалтинский район, Калмыкия, 25 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Яшалтинском районе Калмыкии выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ветеринарии 25 апреля.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Корова
Заболевание выявлено в ходе проведения плановых лабораторных исследований крупного рогатого скота в Яшалтинском районе. Карантин установлен на территории личных подворий в сёлах Березовское и Краснополье.
Ветеринары проводят мероприятия по ликвидации очагов. При этом специалисты напоминают, что инфекционная болезнь опасна для человека.