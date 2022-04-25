Париж, , 12:50 — REGNUM Организация Amnesty International призвала президента Франции Эммануэля Макрона репатриировать 200 французских детей, задержанных в Сирии, и сделать защиту прав человека «приоритетом» второго президентского срока, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы просим, ​​чтобы 200 французских детей, задержанных в Сирии вопреки всем нормам закона, были безотлагательно репатриированы, к чему и стремятся все больше и больше европейских государств», — говорится в заявлении неправительственной организации (НПО).

До сих пор Париж придерживался индивидуальной политики возвращения французских детей — на данный момент репатриировано 35 человек, в основном сирот, — и считает, что взрослых следует судить на месте.

В организации заявили, что настало время «порвать с двусмысленным законодательством и внести необходимые изменения, чтобы дать себе все законные средства судить во Франции предполагаемых виновных в международных преступлениях».

Франция также, по мнению НПО, должна «прекратить продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, странам, участвующим в коалиции, подозреваемой в военных преступлениях в Йемене».

Напомним, Эммануэль Макрон был переизбран на второй президентский срок, набрав 58,55% голосов.