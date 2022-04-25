Москва, , 12:50 — REGNUM Российские банки начинают активнее выдавать новые кредиты для бизнеса. Об этом 25 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нас очень радует, что по программе Банка России с льготным фондированием пошли не просто реструктуризации кредитов, как было в первые две недели, но и новые выдачи — более чем на 50 млрд рублей уже новых выдач, причём это порядка 5 тыс. кредитов, такая хорошая динамика», — заявил Решетников.

«То же самое у нас идёт по совместной программа Банка России Корпорации МСП. Там уже инвестиционные кредиты поддерживаются, и тоже мы видим, что 50 млрд рублей выдано», — указал он.