Москва, 25 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Российские банки начинают активнее выдавать новые кредиты для бизнеса. Об этом 25 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Нас очень радует, что по программе Банка России с льготным фондированием пошли не просто реструктуризации кредитов, как было в первые две недели, но и новые выдачи — более чем на 50 млрд рублей уже новых выдач, причём это порядка 5 тыс. кредитов, такая хорошая динамика», — заявил Решетников.

«То же самое у нас идёт по совместной программа Банка России Корпорации МСП. Там уже инвестиционные кредиты поддерживаются, и тоже мы видим, что 50 млрд рублей выдано», — указал он.