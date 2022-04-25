Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили крупную плантацию растительного наркотика и готовые к распространению наркотики, сообщили 25 апреля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба УФСБ России по СПб и ЛО Саженцы растительного наркотика

Оперативники УФСБ вышли на группу лиц, которые специализировались на культивировании, производстве и сбыте наркосодержащих растений на территории Петербурга и Ленобласти. Они изъяли более 500 грамм готового наркотического продукта, а также более 50 кустов и 120 саженцев наркосодержащих растений и оборудование, необходимое для выращивания сырья и производства наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности», — отметили в пресс-службе петербургского УФСБ.

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