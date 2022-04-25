Москва, , 12:49 — REGNUM Акции «Яндекс» просели на 75% от своих ноябрьских максимумов 2021 года и продолжают падать. Этому есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо помнить, что «Яндекс» технологическая компания, которая создает интеллектуальные продукты и услуги на основе машинного обучения. Также акции выпущены в обращение за пределами России, что несёт ряд рисков, в виде возможной блокировки торгов на фондовом рынке РФ.

По состоянию на 28 февраля 2022 года у «Яндекса» есть остатки денежных средств в размере $370 млн находятся за пределами России и могут быть заморожены в любой момент. В начале марта 2022 года, когда торги ценными бумагами были приостановлены, компания могла столкнуться с техническим дефолтом.

Ещё один момент, что, учитывая большие изменения в конъектуре внутреннего и внешнего рынка, в так же высокую степень неопределённость и риска геополитических событий, включая потенциальные санкции и их влияние на экономику России, компания «Яндекс» отменила свои финансовые прогнозы на 2022 год. В 2022 году она планировала достичь общей выручки в 490-500 млрд руб. (что на 38-40% больше чем 2021г).

Также «Яндекс» приостанавливает часть инвестиций как внутри России, так и за её пределами, так как в условиях экономической неопределенности необходимо снизить издержки. Напомним, что, несмотря на колоссальный рост выручки, по результатам операционной деятельности компания «Яндекс» понесла чистые убытки в 14,7 млрд рублей за 2021 год, по сравнению годом ранее чистая прибыль была 23 млрд рублей.

Отрицательная чистая прибыль по итогам 2021 года, была связана с долгими и продолжающимися инвестициями в развитие в частности сектор ЯндексМаркет.

Теперь получается, что те проекты, которые планировалось развивать в этом году, и которые должны были приносить прибыль компании, останутся недофинансированы и заморожены до неопределенного времени.

Прогнозируется, что в ближайшее время упадут объёмы и выручка в рекламном бизнесе, а это большая часть доходов компании. На это окажет влияние уход с рынка международных рекламодателей, а также сокращение расходов на рекламу среди российских компаний.

С 2018 года цена акций «Яндекс» выросла примерно в 2,5 раза, но этот существенный рост произошел в основном в 2020 году на фоне её «хайпа».

За таким стремительным ростом акций «Яндекс» не поспевает рост прибыли. Как итог P/E — один из основных мультипликаторов, дающих оценку стоимости компании в 2020 году был равен 70. Для сравнения мультипликатор P/E у крупнейшей американской компании Google равен 34.

Значимых инсайдерских сделок за последние полгода не было. Дивиденды Яндекс не платит. Позитива нет и в сегодняшних реалиях нисходящий тренд может продлиться сколько угодно. Вообще нужно ждать комментарии и отчет по результатам I квартала 2022 года, который может что-то прояснится, а сейчас покупка акций необоснованная.

Всё это не вызывает позитива среди инвесторов. Ожидания и оценки Яндекс компании в 2021 году и так были слишком завышены и не оправданны, то теперь вообще полная неопределённость.

Поэтому если говорить об инвестициях в эту компанию, то сейчас, явно, не лучший момент для покупки акций, так как бумага остаётся до сих пор сильно перегрета. Лучше просто взять паузу и ждать каких-то разъяснений и понимания как «Яндекс» собирается вести свой бизнес дальше», — высказал своё точку зрения эксперт.

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