Москва, 25 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Акции «Яндекс» просели на 75% от своих ноябрьских максимумов 2021 года и продолжают падать. Этому есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Необходимо помнить, что «Яндекс» технологическая компания, которая создает интеллектуальные продукты и услуги на основе машинного обучения. Также акции выпущены в обращение за пределами России, что несёт ряд рисков, в виде возможной блокировки торгов на фондовом рынке РФ.

По состоянию на 28 февраля 2022 года у «Яндекса» есть остатки денежных средств в размере $370 млн находятся за пределами России и могут быть заморожены в любой момент. В начале марта 2022 года, когда торги ценными бумагами были приостановлены, компания могла столкнуться с техническим дефолтом.

Ещё один момент, что, учитывая большие изменения в конъектуре внутреннего и внешнего рынка, в так же высокую степень неопределённость и риска геополитических событий, включая потенциальные санкции и их влияние на экономику России, компания «Яндекс» отменила свои финансовые прогнозы на 2022 год. В 2022 году она планировала достичь общей выручки в 490-500 млрд руб. (что на 38-40% больше чем 2021г).

Также «Яндекс» приостанавливает часть инвестиций как внутри России, так и за её пределами, так как в условиях экономической неопределенности необходимо снизить издержки. Напомним, что, несмотря на колоссальный рост выручки, по результатам операционной деятельности компания «Яндекс» понесла чистые убытки в 14,7 млрд рублей за 2021 год, по сравнению годом ранее чистая прибыль была 23 млрд рублей.

Отрицательная чистая прибыль по итогам 2021 года, была связана с долгими и продолжающимися инвестициями в развитие в частности сектор ЯндексМаркет.

Теперь получается, что те проекты, которые планировалось развивать в этом году, и которые должны были приносить прибыль компании, останутся недофинансированы и заморожены до неопределенного времени.

Прогнозируется, что в ближайшее время упадут объёмы и выручка в рекламном бизнесе, а это большая часть доходов компании. На это окажет влияние уход с рынка международных рекламодателей, а также сокращение расходов на рекламу среди российских компаний.

С 2018 года цена акций «Яндекс» выросла примерно в 2,5 раза, но этот существенный рост произошел в основном в 2020 году на фоне её «хайпа».

За таким стремительным ростом акций «Яндекс» не поспевает рост прибыли. Как итог P/E — один из основных мультипликаторов, дающих оценку стоимости компании в 2020 году был равен 70. Для сравнения мультипликатор P/E у крупнейшей американской компании Google равен 34.

Значимых инсайдерских сделок за последние полгода не было. Дивиденды Яндекс не платит. Позитива нет и в сегодняшних реалиях нисходящий тренд может продлиться сколько угодно. Вообще нужно ждать комментарии и отчет по результатам I квартала 2022 года, который может что-то прояснится, а сейчас покупка акций необоснованная.

Всё это не вызывает позитива среди инвесторов. Ожидания и оценки Яндекс компании в 2021 году и так были слишком завышены и не оправданны, то теперь вообще полная неопределённость.

Поэтому если говорить об инвестициях в эту компанию, то сейчас, явно, не лучший момент для покупки акций, так как бумага остаётся до сих пор сильно перегрета. Лучше просто взять паузу и ждать каких-то разъяснений и понимания как «Яндекс» собирается вести свой бизнес дальше», — высказал своё точку зрения эксперт.

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