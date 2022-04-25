Красногорск, , 12:48 — REGNUM На данный момент идёт активная работы по формированию плана «Новая экономика Подмосковья». Об этом 25 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, одно из ключевых мест в новом плане займет тема занятости населения, импортозамещение, а также поддержка системообразующих предприятий.

«Большинство семей сейчас волнует тема экономики, а прежде всего работа. В этой связи мы очень активно работаем над формированием и принятием плана «Новая экономика Подмосковья», — сказал Воробьев.

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