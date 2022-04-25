Каир, 25 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси принял в Каире короля Иордании Абдаллу II и наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом 25 апреля сообщает Al-Ahram.

@RHCJO Король Иордании и наследный принц ОАЭ

По данным журналистов, саммит прошёл в конференц-зале международного аэропорта Каира. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию в Иерусалиме и на Палестинских территориях, где резко участились столкновения между демонстрантами и израильскими силовиками.

Отмечается, что лидеры арабских держав условились совместно выступить в качестве посредников между палестинцами и Израилем для мирного урегулирования конфликта.

Ранее саммит министров иностранных дел Лиги арабских государств осудил действия Израиля и призвал стороны конфликта к диалогу.