Москва, , 12:47 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препараты против коронавируса «Ковипир» и «Эсперавир». Об этом 25 апреля сообщили в ведомстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость препаратов от коронавируса «Ковипир» и «Эсперавир» составит 5,8 тыс. руб. за курс из 40 капсул. Лекарственные средства выпускает АО «Биохимик». Они входят в перечень ЖНВЛП (жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Также антимонопольная служба определила стоимость для препарата «Арепливир» с действующим веществом фавипиравир. Цена составляет 100 рублей за одну таблетку.