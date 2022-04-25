Москва, , 12:54 — REGNUM Все российские школы смогут с 1 января 2023 года пользоваться аналогами программного обеспечения Microsoft. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов заявил 25 апреля.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

С нового года, рассказал он, учебные заведения будут подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа». Это позволит школам пользоваться аналогами зарубежных программ.

«В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки, они даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft», — сообщил Кравцов на всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты».

Он добавил, что в настоящее время эту информационную систему апробируют в 15 российских регионах. В этой системе есть видеоконференция «Сферум», социальные сети, библиотеки верифицированного контента и другие инструменты.

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