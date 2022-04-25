Кемерово, , 12:47 — REGNUM В Кемеровской области со 2 мая по 1 октября для жителей пенсионного и предпенсионного возраста будет введён бесплатный проезд на общественном транспорте. Льгота действует с понедельника по четверг. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.

Автобус Sasha Krotov

«С наступлением дачного сезона люди пенсионного возраста намного чаще пользуются общественным транспортом, — отметил Цивилёв. — Бесплатный проезд в этот период — очень востребованная, необходимая мера. Мы даем людям старшего поколения возможность больше времени провести на дачах и приусадебных участках».

Отметим, что с 30 апреля в Кузбассе также начнут работу сезонные маршруты до садоводческих обществ.