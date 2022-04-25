Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мотоциклист

По данным ведомства, 26-летний мотоциклист насмерть сбил пешехода. Несчастный случай произошел на трассе Оренбург-Орск.

Предварительно установлено, что мотоциклист двигался из Оренбурга в сторону аэропорта. Пешеход переходил проезжую часть неустановленном месте слева направо по ходу движения мотоцикла. Водитель мотоцикла госпитализирован. Пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.