Газни, Афганистан, , 12:45 — REGNUM С приходом весны кочевники в очередной раз заняли поля жителей районов Малистан и Джагори в афганской провинции Газни со своим домашним скотом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Крупный рогатый скот

Источники сообщают, что жители обоих уездов отправились в провинциальный центр, чтобы подать жалобу талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на кочевников, но, несмотря на то, что с момента подачи жалобы прошло несколько дней, проблема до сих пор не решена.

Местность Паши уезда Малистан и местности Хуткаль и Ангури уезда Джагори — основные районы, подвергшиеся нападению кочевников.

Проблема кочевников и оседлого населения существует в провинции Газни уже много лет.