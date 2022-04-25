Челябинская область, 6 февраля, 2006, 12:01 — ИА Регнум. Обвинения против Леонида Цветкова надуманны, заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер регионального отделения партии "Родина" Вадим Воробей. Газета "Уральский колокол", по его словам, попросту не была зарегистрирована, поэтому оплата производилась за наличный расчёт. Процесс инициирован бывшим мэром Еманжелинска Юрием Горбуновым, но сам он отказывается сейчас участвовать в судебном разбирательстве. Это, по мнению лидера челябинской "Родины", свидетельствует о надуманном характере обвинения.

Напомним, 22 ноября в 9 часов утра был задержан с поличным при получении взятки Цветков, редактор газеты "Уральский колокол" и член партии "Родина". Как сообщил в правоохранительные органы кандидат в депутаты Заксобрания Юрий Горбунов, задержанный вымогал у него деньги, угрожая опубликовать компрометирующие сведения. Политическая интрига обострялась тем фактом, что брат задержанного - Виталий Цветков - хоть и не состоял в партии "Родина" но также участвовал в выборах в ЗСО по Еманжелинскому округу, являясь, таким образом, соперником Горбунова. Впрочем, ни тот, ни другой на выборах не победили, уступив "единороссу" Станиславу Абдрафикову.