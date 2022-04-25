Еравнинский район, Бурятия, 25 апреля 2022, 12:44 — REGNUM В Бурятии завершился процесс по делу о незаконной охоте и обороте ценных птиц, занесённых в Красную книгу России. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Сирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пойманные птицы были выпущены на свободу. Бурятия
Пойманные птицы были выпущены на свободу. Бурятия
СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, уроженец ближневосточной страны, имеющий российское гражданство приехал в Еравнинский район республики осенью 2019 года. В лесу он незаконно поймал кречета, нанеся ущерб в размере 1,7 млн рублей.

Через год он вовлёк в незаконное предприятие своего земляка, выловив на территории Еравнинского района четырёх кречетов на 7 млн рублей, используя в качестве приманки сизых голубей с привязанными к ним силками. Они привязали птиц лапами к поленьям, и держали их в таком виде на стоянке.

В лесу сирийцы познакомились с двумя местными жителями, которые также пытались ловить соколиных, но безрезультатно. После знакомства новые знакомые договорились действовать вместе. Однако уже вскоре все четверо были задержаны сотрудниками полиции.

«Изъятые птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако нельзя было держать длительное время кречетов в неволе, так как они быстро теряют навыки охоты. Поэтому для сохранения жизни птиц после оформления необходимых процессуальных документов следствием было принято решение выпустить их в природную среду», — отметили в ведомстве.

После задержания все браконьеры признали свою вину и раскаялись. По итогам слушаний фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от трёх до четырёх лет условно.