Еравнинский район, Бурятия, , 12:44 — REGNUM В Бурятии завершился процесс по делу о незаконной охоте и обороте ценных птиц, занесённых в Красную книгу России. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Сирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пойманные птицы были выпущены на свободу. Бурятия СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, уроженец ближневосточной страны, имеющий российское гражданство приехал в Еравнинский район республики осенью 2019 года. В лесу он незаконно поймал кречета, нанеся ущерб в размере 1,7 млн рублей.

Через год он вовлёк в незаконное предприятие своего земляка, выловив на территории Еравнинского района четырёх кречетов на 7 млн рублей, используя в качестве приманки сизых голубей с привязанными к ним силками. Они привязали птиц лапами к поленьям, и держали их в таком виде на стоянке.

В лесу сирийцы познакомились с двумя местными жителями, которые также пытались ловить соколиных, но безрезультатно. После знакомства новые знакомые договорились действовать вместе. Однако уже вскоре все четверо были задержаны сотрудниками полиции.

«Изъятые птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако нельзя было держать длительное время кречетов в неволе, так как они быстро теряют навыки охоты. Поэтому для сохранения жизни птиц после оформления необходимых процессуальных документов следствием было принято решение выпустить их в природную среду», — отметили в ведомстве.

После задержания все браконьеры признали свою вину и раскаялись. По итогам слушаний фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от трёх до четырёх лет условно.