София, , 14:08 — REGNUM Северная Македония войдет в ЕС не раньше, чем через десять лет. Такое мнение высказал болгарскому телеканалу BTV премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 24 апреля.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

По словам Петкова, до тех пор «Евросоюз будет гарантировать права болгар в Северной Македонии».

«Если эти гарантии станут частью соглашения ЕС с Северной Македонией, Болгария уже не будет сама защищать свои права, они будут гарантированы соглашением с ЕС», — отметил Петков.

Напомним, что София не даёт согласия на начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС, требуя от Скопье признать болгарское происхождение македонского языка.