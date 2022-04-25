Москва, 25 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Подготовка к встрече министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не идёт. Об этом заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил 25 апреля.

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«Пока нет», — сказал Руденко РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Руденко сообщил, что сигнал о возможности организовать встречу глав дипломатий России и Украины поступил от Турции. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее назвал возможной площадкой для переговоров Лаврова и Кулебы Стамбул или Анталью.

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