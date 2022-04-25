Тверь, , 12:43 — REGNUM Церемония поднятия флага России и исполнения государственного гимна состоялась в школах Тверской области 25 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В тверских школах неделю начали с исполнения гимна России Пресс-служба правительства Тверской области

Акция, которая станет традиционной и еженедельной, впервые прошла в 89 школах региона.

В число учреждений, где впервые состоялось торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, вошёл центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Церемонию приурочили к началу цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы.

Отметим, что решение о проведении еженедельных церемоний поднятия флага РФ и исполнения государственного гимна в школах приняли в ряде российских регионов — Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской области и многих других.