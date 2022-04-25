Владикавказ, , 12:42 — REGNUM В Северной Осетии можно избавиться от двухсменного обучения в школах за счет увеличения учебных площадей. Есть школы, где все еще занятия ведутся в две смены, но, если достроить к ним отдельные здания или увеличить этажность, то можно было бы решить вопрос с созданием новых ученических мест. Эти планы эксперты Общероссийского народного фронта оформили в расчеты, которые направили в управление образования города Владикавказа.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В письме, в частности, говорится, о возможности проведения реконструкции в четырех городских школах — № 3, 30, 5 и 50. Так, в школе № 3 решить проблему может возведение дополнительного этажа.

«Учитывая новые технологии, фундамент одного из корпусов школы вполне может выдержать еще один этаж, где мы сможем расположить около десяти дополнительных классов и, возможно, столовую», — поделился директор школы № 3 Таймураз Каргинов.

В школе № 30 решить вопрос с двухсменкой можно за счет реконструкции соседнего здания, которое школа не так давно приватизировала.

«Ситуацию необходимо исправлять, поэтому мы уже направили ходатайство в городской муниципалитет с просьбой о включении этих школ в федеральный проект, позволяющий провести их реконструкцию», — подчеркнул эксперт местного отделения ОНФ Таймураз Тезиев.