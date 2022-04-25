Владикавказ, 25 апреля 2022, 12:42 — REGNUM В Северной Осетии можно избавиться от двухсменного обучения в школах за счет увеличения учебных площадей. Есть школы, где все еще занятия ведутся в две смены, но, если достроить к ним отдельные здания или увеличить этажность, то можно было бы решить вопрос с созданием новых ученических мест. Эти планы эксперты Общероссийского народного фронта оформили в расчеты, которые направили в управление образования города Владикавказа.
В письме, в частности, говорится, о возможности проведения реконструкции в четырех городских школах — № 3, 30, 5 и 50. Так, в школе № 3 решить проблему может возведение дополнительного этажа.
В школе № 30 решить вопрос с двухсменкой можно за счет реконструкции соседнего здания, которое школа не так давно приватизировала.