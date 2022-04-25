Москва, 25 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, на торгах Московской биржи, по данным на 12:19 по мск, курс евро опустился на 3 рубля на 05 копеек, до 77,09 рубля. Это произошло впервые с июня 2020 года.

Santeri Viinamäki Евро

Курс доллара на Мосбирже упал на 2 рубля 48 копеек, до 72, 94 рубля. В ходе сессии 22 апреля курс доллара снижался до 72,70 руб.

Национальная торговалась в плюсе по всему рынку на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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