Белгород, , 12:44 — REGNUM Правообладателей более 370 тысяч объектов недвижимости выявляют в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе правительства региона.

Заброшенный дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Власти ведут работу по упорядочению сведений, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости. С 1 июля 2021 года отработано 25,8 тысячи объектов, что составляет 6,9% от общего объёма данных. В лидерах – Грайворонский городской округ, где обработано 26,1% объектов. В целом в регионе выявляют правообладателей 124 тысяч земельных участков и 249 тысяч объектов капитального строительства.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил усилить работу в этом направлении, очередные итоги подведут через шесть месяцев.