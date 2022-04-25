Брянск, 25 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. После поступивших угроз в школах Брянска проводится эвакуация. Об этом 25 апреля рассказала представитель департамента образования и науки Брянской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

«Поступает информация… Как положено, выводят детей на улицу», — приводит ее слова РИА Новости.

Также представитель департамента образования и науки уточнила, что сообщения с грозами приходят на электронную почту заведений и добавила, что ведется эвакуация из многих учреждений города, в которых работают спецслужбы. При этом она указала, что в ряде проверенных учреждений угрозы не были подтверждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Донецкий в Луганской Народной Республике.