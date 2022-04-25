София, , 12:40 — REGNUM Представители предприятия «Болгарские железные дороги» (БЖД) объявили о полном восстановлении движения поездов по маршруту София (Болгария) – Стамбул (Турция). Об этом 25 апреля пишет софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, новый экспресс, состоящий из купейных и спальных вагонов, будет курсировать в обоих направлениях ежедневно. Ориентировочное время в пути составит 11 часов 30 минут.

Предполагается, что с 3 июня нынешнего года БЖД добавит к указанному составу прямой вагон из Бухареста.

Прямое железнодорожное сообщение между болгарской столицей и первым по величине городом Турции было прервано в конце 90-х годов прошлого века.