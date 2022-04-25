Калуга, 25 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы семь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 43 человек. Днём ранее, 24 апреля, в регионе было зарегистрировано 55 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 899 человек, 99 297 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.