Ставрополь, 25 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае арестован подозреваемый по делу о хулиганстве. Студент Карим Б., ударивший в парке пенсионера, заключен под стражу на один месяц и 20 дней. По словам его адвоката, фигурант дела сам явился в полицию и написал явку с повинной.

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«Он также передал свои извинения пострадавшему, своим родным и общественности. Молодой человек заверил, что раскаивается в содеянном», — приводит слова защитника АиФ — СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в городе Ставрополе в одном из скверов молодые люди на двух автомобилях раскатывались по пешеходной зоне. На замечание одного из пенсионеров, гуляющего в парке с внучкой, из машины вышел молодой человек и ударил пожилого мужчину по лицу. После этого он скрылся с места происшествия, а по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, расследование которого было взято под контроль прокурором края.

Личность хулигана сразу была установлена, его объявили в розыск. Он оказался студентом университета, жителем соседнего региона. Злоумышленник явился с повинной лишь спустя 12 дней.

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