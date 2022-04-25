София, , 12:37 — REGNUM В Софии на 95-м году жизни скончалась известная болгарская художница Калина Тасева. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

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По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. При этом ранее мастер перенесла несколько серьезных заболеваний.

К. Тасева представляла так называемую «творческую школу романтического реализма». Ее работы неоднократно выставлялись в лучших галереях СССР, Российской Федерации, Австрии, Франции, ФРГ, Нидерландов и США.

О дате и времени похорон Тасевой не сообщается.