София, , 12:36 — REGNUM Представители правящей коалиции и нескольких оппозиционных партий Народного собрания (парламента) Болгарии внесли поправки к закону «О наркотических веществах», предлагая полностью легализировать в стране выращивание и переработку технической конопли. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «Сега».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечено в пояснительной записке к документу, подобное нововведение гарантирует развитие сразу нескольких отраслей «зеленой экономики», а также обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличение экспорта.

По словам депутатов, в настоящее время Болгария является одним из немногих стран-членов Евросоюза, где строго ограничено соответствующее производство.

Эксперты утверждают, что техническая (промышленная) конопля не является наркотическим средством, поскольку содержит лишь 0,2% тетрагидроканнабиола. При этом масла ее семян используются для получения топлива, бумаги и тканей.