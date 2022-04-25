Гай, Оренбургская область, 25 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела по факту ЧП на Гайском горно-обогатительном комбинате названы возможные причины гибели трех горняков. Согласно версии, работники могли находится слишком близко к месту взрыва или неверно рассчитать заряд. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«Учитывая причину смерти работников в виде отека головного мозга от отравления неуточненными химическими и ядовитыми веществами на производстве, а также данные осмотра места происшествия, наступление трагических последствий в рамках выполнения рассматриваемых работ, могло иметь место вследствие нахождения работников в небезопасной зоне от места подрыва, либо неверного расчета примененного заряда», — сказал официальный представитель ведомства Радик Галимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля в шахте ГОКа погибли горный мастер и двое взрывников. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).