Луганск, 25 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:00 с украинских позиций в населённом пункте Тошковка открыт огонь по Донецкому. Боевики применили артиллерийское орудие калибра 152 мм, выпустив из него четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские силовики обстреляли Донецк, Ясиноватую и другие населённые пункты.