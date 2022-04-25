Краснодар, 25 апреля 2022, 12:34 — REGNUM В Краснодарском крае в ковид-стационары госпитализированы 69 человек, данные за сутки опубликованы 25 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 24 апреля, сообщалось о госпитализации 84 пациентов.
За сутки в крае подтвердили 59 новых случаев заражения — это почти в четыре раза меньше, чем было подтверждено сутками ранее.
С начала пандемии на территории Кубани подтвердили 257 436 случаев COVID-19, выздоровели 244 681 человека, скончались 10 831 пациент.
В ковид-стационарах остаются 936 пациентов, 43 человека находятся на ИВЛ, один — на ЭКМО.