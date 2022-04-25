Краснодар, 25 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковид-стационары госпитализированы 69 человек, данные за сутки опубликованы 25 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 24 апреля, сообщалось о госпитализации 84 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в крае подтвердили 59 новых случаев заражения — это почти в четыре раза меньше, чем было подтверждено сутками ранее.

«Возраст пациентов – от одного года до 94 лет. В Краснодаре заболели 30 человек, в Армавире – девять, в Курганинском и Мостовском районах – по четыре, в Сочи и Белореченском районе – по три, в Апшеронском районе – два, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Успенском районе – по одному», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории Кубани подтвердили 257 436 случаев COVID-19, выздоровели 244 681 человека, скончались 10 831 пациент.

В ковид-стационарах остаются 936 пациентов, 43 человека находятся на ИВЛ, один — на ЭКМО.