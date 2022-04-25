Бухарест, 25 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек были в экстренном порядке эвакуированы поздно вечером 24 апреля из гостиницы на престижном румынском курорте Синая на юге Румынии из-за сильного пожара. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности в системе электропроводки. Огонь быстро распространился по номерам и технических помещениям гостиничного комплекса. Общая площадь возгорания превысила 200 кв. м.

Для полной ликвидации последствий пожара огнеборцам понадобилось несколько часов.

О жертвах и пострадавших информации нет.

Ведется следствие.