Красногорск, , 12:33 — REGNUM IT-компаниям, которые примут решение начать работу в Подмосковье будет оказана поддержка. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что подобное решение было принято во время его встречи с представителями IT-отрасли.

«IT – это софт и оборудование. Мы обсуждали различные программы поддержки. После совещания мы приняли решение о выделении специальных грантов, которые смогут поддержать новые компании, прибывшие на территорию Московской области. Прошу подработать над механизмами выработки грантов», — сказал Воробьев.

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