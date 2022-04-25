Москва, 27 апреля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Мошенники убедили полковника экс-начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения РФ Виктора Хливака отдать им четыре миллиона рублей. Преступники заявили офицеру, что его якобы подозревают в спонсировании ВСУ, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

16 апреля на номер Виктора поступил звонок якобы от представителя Росфинмониторинга. Мужчина представился Евгением и сообщил, что на имя 66-летнего Виктора Хливака оформлена заявка на кредит в сумме один миллион рублей.

«Звонивший мошенник предложил Хливаку обратиться в банк и оформить кредит на указанную сумму 1 000 000 рублей для того, чтобы мошенники, подавшие заявку от его имени, не смогли отправить данные денежные средства в поддержку армии Украины», — сообщил источник.

В банке экс-начальнику инженерной службы отказали в получении кредита. Тогда он снял со всех своих счетов два миллиона рублей и сообщил об этом якобы представителю Росфинмониторинга. Мошенник убедил Виктора перевести все средства на «безопасные счета», на что Виктор согласился.

На следующий день, 17 апреля, тот же якобы представитель Росфинмониторинга Евгений сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит уже в двух других банках, поэтому Хливаку опять надо срочно действовать, чтобы помешать ВСУ завладеть деньгами.

«На этот раз пострадавшему удалось оформить два кредита: один миллион и полмиллиона соответственно. Полученные деньги Хливак через банкоматы отправил на «безопасные счета» мошенникам», — сообщил источник.

18 апреля Виктор перевёл еще 800 000 тысяч из своих накоплений на счета мошенникам. После этого, поговорив с реальными сотрудниками банка, Хливак понял, что его обманули. Офицер обратился в полицию.

Виктор Хливак с 2006 по 2010 год был начальником инженерной службы Ракетных войск. Является ветераном боевых действий, работал в Министерстве обороны в должности начальника «Специального территориального управления имущественных отношений». Карьеру закончил в звании полковника.

Раннее ИА Регнум сообщало, что писатель–философ и преподаватель лингвистического университета Аркадий Недель отдал мошенникам 2 миллиона рублей. Злоумышленники убедили его, что он спонсирует терроризм.