Москва, , 12:33 — REGNUM Средства для проведения осенью программы туристического кешбэка зарезервированы Ростуризмом. Об этом 25 апреля сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

«В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период», — сказал он, уточнив, что даты проведения акции будут сообщены позднее.

Также Чернышенко указал, что благодаря этой программе правительство смогло обеспечить загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворить растущий спрос со стороны жителей России на внутренний туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на курортах Краснодарского края к началу летнего сезона откроют 11 новых пляжей.