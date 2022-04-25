Новый Орлеан, США, , 12:33 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:103.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. В составе «Финикса» центровой Деандре Эйтон набрал 23 очка.

Таким образом, «Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии – 2:2. Следующий матч пройдёт 27 апреля.

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