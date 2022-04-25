Новый Орлеан, США, 25 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:103.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 30 очков. В составе «Финикса» центровой Деандре Эйтон набрал 23 очка.

Таким образом, «Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии – 2:2. Следующий матч пройдёт 27 апреля.