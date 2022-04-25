Томск, 25 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. 27 больных госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе за время пандемии достигло 129 379. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 126 938 человек, в том числе 82 за последние сутки.

Скончались за сутки двое пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к 25 апреля жертвами COVID-19 в области стали 820 человек.