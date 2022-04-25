Москва, 25 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В 2022 году летние корпоративы планируется провести в каждой пятой российской компании (21%), в 2021 году – 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob. ru.

CurrencyFair За работой

Чаще всего летние праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 30%), реже всего — из логистической и производственной отраслей — 10% и 15% соответственно.

Наиболее популярные форматы — выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах, квесты, речные прогулки, боулинг и караоке. Собираются потратить на летний корпоратив столько же, сколько в 2021 году 34% компаний. Увеличили бюджет 27%, уменьшили – 9%.

Опрос проведён 17 марта — 19 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 236 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, корпоративы на праздники 23 февраля и 8 марта собирались провести 43% компаний в России.

Читайте также: Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проведут 43% компаний в России