Липецк, 25 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Липецке следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на производственной площадке ООО «Технологии рециклинга». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Предприятие занимается обработкой вторичного неметаллического сырья. Днём 22 апреля при расчистке территории погиб 26-летний рабочий подрядной организации, которого придавило магнитным сепаратором. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию и опросили руководство фирмы. Устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работников на производственной площадке. Их действиям будет дана юридическая оценка. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.