Череповец, Вологодская область, 25 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В одном из магазинов Череповца поймали на краже 60-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась украсть пачку масла и шоколадные конфеты, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нелегкая доля пенсионера

Совершить кражу женщине не дали продавцы — они и вызвали на место правоохранителей, который составили протокол о правонарушении.

«Мировой судья признала правонарушение малозначительным, освободила пенсионерку от административной ответственности, объявила ей устное замечание и прекратила производство по делу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области одна пенсионерка ограбила другую с помощью игрушечного пистолета и получила условный срок.