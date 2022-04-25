* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 12:30 — REGNUM Разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд призвало местных жителей, активно использующих социальные сети, воздерживаться от публикации критики и новостей против режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Социальные сети ИА REGNUM

По словам ведомства, те активисты социальных сетей, которые выступают против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и чьи посты противоречат исламским ценностям, будут строго наказаны.

Приказ подготовлен отделом по работе с социальными сетями управления разведки провинции Гильменд. Также планируется выслеживание критиков движения в социальных сетях.

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они уважают свободу слова, но только если люди не публикуют новости, направленные против режима.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замучили до смерти молодого человека в Гильменде за его пост в соцсети.