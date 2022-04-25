Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 82 пациента с ковидным диагнозом, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Об этом 25 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

По состоянию на начало новой недели, в Северной столице на лечении ковида в больницах размещены 1494 человека (+7 по отношению к уровню прошлых суток). В отделениях реанимации лежит 191 больной (+6), ИВЛ поддерживают жизнь 45 петербуржцев (+5). Покинули больницы за сутки по выздоровлению 69 человек.

По-прежнему в городе имеется 1509 коек для больных с ковидом. Таких пациентов принимают в шести городских и одном федеральном стационаре.

Количество пациентов, находящихся на домашнем лечении, в Петербурге составляет менее семи тысяч человек. По состоянию на 25 апреля, амбулаторным лечением вне стационаров занимаются 6783 человека.

Напомним, что в Петербурге за сутки выявили 543 случая заражения коронавирусной инфекцией (-44). Скончались за сутки от ковида, как основной причины, 12 больных (-2), а выздоровели 435 человек (-163).

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