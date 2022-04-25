Казань, , 12:44 — REGNUM У 81-летней жительницы Казани мошенники выманили 300 тыс. рублей под предлогом спасения попавшей в дорожную аварию дочери. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Телефонный мошенник

На домашний телефон пострадавшей позвонил якобы следователь. Мужчина рассказал о попавшей в ДТП дочери, которая находится в больнице. После этого на связь вышла женщина с похожим голосом дочери пенсионерки. Девушка объяснила, что попала в аварию и сбила беременную девушку, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, а предотвратить это поможет сумма в 800 тыс. рублей. Пенсионерка пояснила, что имеет только часть требуемой суммы. Затем снова позвонил «следователь» и попросил собрать вещи для дочери и положить их в пакет с деньгами, под его же диктовку пенсионерка написала «заявление». Собранный пакет с деньгами женщина передала прибывшему курьеру. Через некоторое время домой вернулась дочь пострадавшей. Только тогда пожилая горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, в Татарии сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который являлся курьером. Он забирал пакеты с наличностью и пересылал их мошенникам.

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