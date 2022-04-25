Атланта, США, , 12:29 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:86.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. В составе «Атланты» форвард Деандре Хантер набрал 24 очка.

Таким образом, «Майами» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 27 апреля.

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