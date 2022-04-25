Атланта, США, 25 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:86.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. В составе «Атланты» форвард Деандре Хантер набрал 24 очка.

Таким образом, «Майами» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 27 апреля.