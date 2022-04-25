Уфа, 25 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Учебная неделя в полилингвальной школе № 2 в Уфе началась с поднятия флагов России и Башкирии, а также с исполнения обоих гимнов. Об этом 25 апреля сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Он также сообщил, что поднимать флаги в школах Башкирии (там, где это возможно) начнут с 11 мая.

«Важно, чтобы не дискредитировали это», — подчеркнул глава региона Радий Хабиров, поручив Хажину лично контролировать этот вопрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что советником главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания назначен Валентин Солодовник.