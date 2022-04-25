Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пенсионерка отдала мошеннику более 5,5 млн рублей, поверив злоумышленнику, что внучка попала в беду. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 25 апреля.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Пожилая женщина пояснила полицейским, что ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина сообщил пенсионерке, что её внучка якобы попала в аварию и ей грозит уголовное преследование. Чтобы избежать уголовной ответственности, он предложил заплатить ему 5 млн 550 тыс. рублей. Затем мужчина приехал к женщине домой и забрал деньги.

Выяснилось, что с родственницей пенсионерки всё в порядке, и в ДТП она не попадала.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.