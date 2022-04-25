Донецк, 25 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли два населённых пункта. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:15 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь. Под обстрел попали населённые пункты Сигнальное и Луганское. В оба направления боевики выпустили по восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк.